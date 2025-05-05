Три пенсионера погибли на даче в Сергиевом Посаде

В частном доме на территории СНТ «Русь» в городе Хотьково в Сергиево-Посадском городском округе обнаружили тела трех москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Тела пожилой пары 63 и 67 лет, а также 97-летней матери погибшего нашли накануне. На них не было следов телесных повреждений. Специалисты зафиксировали у пенсионеров признаки отравления.

Место трагедии осмотрели следователи и криминалисты. По предварительным данным, смерть могла наступить из-за отравления продуктами горения. Точную причину случившегося установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Накануне в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы прогремел взрыв. После этого начался сильный пожар. Огонь распространился на площади в100 квадратных метров. По последним данным, погибли три человека.