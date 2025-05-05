Тела погибших при взрыве на улице Генерала Тюленева эвакуировали

При взрыве в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека. Их тела смогли эвакуировать в 04:56. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, погибших вытащили из квартиры на девятом этаже.

До этого в МЧС Москвы заявили, что в результате взрыва пострадали шесть человек. Людей из соседних подъездов эвакуировали и отправили в пункты временного размещения. После взрыва начался пожар, огонь разгорелся на площади 100 квадратных метров.

ЧП в многоэтажке произошло вечером в воскресенье, 4 мая. Один из местных жителей рассказал 360.ru, что взрыв был очень мощным и простым хлопком его назвать нельзя. Многие жильцы испугались, вышли на балконы, чтобы узнать, что случилось. В припаркованных во дворе машинах сработала сигнализация.