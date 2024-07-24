Тимур Иванов назвал свое задержание незаконным

Заключенный под стражу по коррупционному делу бывший замминистра обороны Тимур Иванов отверг обвинения. Он заявил следователям, что не совершал ничего криминального, и его действия следовало оценивать в гражданско-правовой плоскости, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Подозреваемый заявил об отсутствии доказательств и не признал вину. Иванов настоял на том, что в совершенных им действиях нет состава преступления. По его мнению, все совершенное стало результатом гражданско-правовых отношений.

Кроме того, фигурант громкого дела назвал свое задержание незаконным, так как оно происходило в отсутствии одного из защитников. Иванов заявил, что уголовное дело возбудило «ненадлежащее должное лицо», потому что он занимал должность в Минобороны.

Бывшего чиновника заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд продлил заключение под стражу до 23 сентября, несмотря на просьбы Иванова изменить меру пресечения.