Участие Иванова в получении особо крупной взятки подтвердили данными налоговой

Причастность бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова к получению взятки в особо крупном размере подтвердилась сведениями из налоговой, госконтрактами и другими документами. Об этом со ссылкой на постановление суда о его аресте сообщил ТАСС .

В решении суда отметили, что в ходатайстве следователя об аресте Иванова было указано, что причастность экс-замминистра к инкриминируемому ему преступлению подтверждается приобщенными материалами с результатами оперативно-розыскных мероприятий.

Также это подтверждается госконтрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налоговой и протоколами осмотров предметов и документов, уточнил ТАСС.

При этом защита Иванова дала его деянию другую оценку. Адвокаты заявили, что в действиях их подзащитного нет состава преступления. А действия, которые следствие расценило как преступные, по мнению юристов, стали «результатом гражданско-правовых отношений».

Суд в итоге согласился со стороной следствия. В постановлении о мере пресечения подчеркнули, что представленных доказательств было достаточно для избрания Иванову меры пресечения в виде аресте.

Иванова задержали 23 апреля этого года. В тот же день ему предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Накануне стало известно, что он попросил отпустить из его СИЗО и сменить меру пресечения на более мягкую.