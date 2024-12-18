Украинские спецслужбы убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова из террористических побуждений. Его устранение не имело значения для обстановки в зоне СВО. Американский разведчик Скотт Риттер сообщил об этом на YouTube-канале Judging Freedom .

«Если бы председатель объединенного комитета начальников штабов или один его замов вышел из дома на работу утром и погиб вместе с адъютантом из-за бомбы в мусорке, <…> вы прекрасно знаете, что сделали бы мы», — сказал он.

Риттер счел реакцию России на убийство генерала Кириллова оправданной. Он назвал подрыв актом терроризма, не имеющим никакого военного значения. Разведчик заявил, что Украина даже не старалась скрыть свою причастность к подрыву.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря. Злоумышленники подорвали оставленный возле дома на Рязанском проспекте заминированный самокат.