Теракт пресекли в исправительной колонии Ульяновской области

Сотрудники федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предотвратили теракт в исправительной колонии Ульяновской области. Преступление планировал осужденный приверженец террористической организации — он намеревался совершить его во время празднования Курбан-байрама. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращен террористический акт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области, планировавшийся сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации», — заявили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что мужчина 1985 года рождения, отбывая наказание в колонии, намеревался во время мусульманского праздника убить сотрудников учреждения. Его действия пресекли сотрудники ФСБ и ФСИН на этапе подготовки к теракту. Материального ущерба удалось избежать.

Ранее суд приговорил жительницу Волновахи к 22 годам лишения свободы за покушение на сотрудника ГУ ФСИН по ДНР. Женщина действовала по заданию СБУ.