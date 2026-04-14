Россиянку осудили на 22 года за покушение на сотрудника ГУ ФСИН по ДНР

Южный окружной военный суд приговорил жительницу Волновахи Викторию Котляр к 22 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в отношении сотрудника ГУ ФСИН по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Подозреваемую задержали в октябре 2024 года. Следствие установило, что она действовала по заданию СБУ: вела наблюдение за руководителем регионального управления ФСИН и готовила покушение. Котляр самостоятельно изготовила взрывное устройство с поражающими элементами и планировала дистанционно подорвать его на маршруте передвижения цели.

Суд признал фигуранку виновной сразу по нескольким статьям, включая участие в террористическом сообществе, теракт, незаконный оборот взрывчатых веществ и государственную измену. В итоге ей назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее силовики задержали троих человек за попытку совершения теракта в Москве против высокопоставленного правоохранителя.