В Смоленской области таможенники задержали контрабанду сигарет на 81 млн рублей

Смоленские таможенники пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии нелегальных сигарет. Фуру с товаром остановили в районе населенного пункта Гнездово, сообщила пресс-служба таможни.

В документах значилось, что из Белоруссии везут более 19 тонн кваса. Однако при досмотре инспекторы обнаружили 535 тысяч пачек сигарет девяти наименований без акцизных марок и сопроводительных документов. Стоимость партии превышает 81 миллион рублей.

В отношении водителя и его неустановленных сообщников возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Операцию провели совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

В июле в Калининграде таможенники пресекли контрабанду 6,5 тысячи пачек сигарет, которые злоумышленники хотели переправить на метеошарах в Литву.