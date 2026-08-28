В Челябинске пресекли контрабанду советских наград в Германию

Сотрудники Центральной почтовой и Челябинской таможен пресекли попытку незаконного вывоза государственных наград времен СССР. Их попытались провезти в посылке, отправленной в Германию. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«При сканировании почтового отправления в Москве между картонными листами были обнаружены обмотанные фольгой семь наград», — заявили в ведомстве.

Среди них — две медали «За безупречную службу» I степени КГБ СССР и Министерства обороны СССР, две медали «За безупречную службу» II и III степеней, два ордена — Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», а также медаль «За отвагу на пожаре». Четыре из них признаны культурными ценностями.

Отправителем оказался челябинец. В таможенной декларации он указал, что пересылает значки, оценив всю посылку в один доллар. Однако при досмотре выяснилось, что в отправлении находились госнаграды. По факту случившегося возбудили дело.