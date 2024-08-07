Тагильским газовикам предъявили обвинения по делу о взрыве в жилом доме

СК: трем газовикам предъявили обвинение по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Двум слесарям и мастеру-газовщику в Нижнем Тагиле предъявили обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества. Им грозит до 10 лет лишения свободы из-за взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

По версии следствия, специалисты ненадлежащим образом обслуживали оборудование и допустили скопление газовоздушной смеси в многоквартирном доме. В результате газ взорвался, обрушились три подъезда пятиэтажки.

СК направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Взрыв прогремел в пятиэтажке 1 августа. Из-за обрушения дома пострадали 26 жильцов, в том числе и дети. Еще 10 человек погибли. В компании «Газэкс» подтвердили, что задержанные газовики были последними, кто проводил проверку дома по улице Сибирской.