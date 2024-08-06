Задержанные газовики последними проверяли рухнувший в Нижнем Тагиле дом

РИА «Новости»: газовики проверяли дом в Нижнем Тагиле почти за 40 дней до взрыва

Трое задержанных газовиков компании «Газэкс» в последний раз проверяли пятиэтажку в Нижнем Тагиле 24 июня — за 40 дней до взрыва газа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В компании подтвердили, что именно эти мастер и два слесаря провели последнее техническое обслуживание в доме, который в результате обрушился. Мужчин задержали в рамках уголовного дела о невыполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Из-за взрыва погибли 10 человек, еще 26 жителей многоэтажки пострадали. По данным Следственного комитета, из-за ЧП разрушились 15 квартир. По версии следствия, причиной взрыва была детонация газово-воздушной смеси.

Как напомнил RT, потерявшим имущество жильцам дома выплатят по 500 тысяч рублей. Администрация Свердловской области указала, что уже получила средства для приобретения новых квартир для жителей трех разрушенных подъездов пятиэтажки.