Свидетели перестрелки в Махачкале пришли на помощь полицейским

Ставшие свидетелями вооруженного нападения на сотрудников полиции жители Махачкалы пришли на помощь стражам порядка. Об этом сообщил глава столицы Дагестана Юсуп Умавов в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что это стало очередным доказательством того, что горожане готовы противостоять насилию и агрессии, чтобы защитить мир и спокойствие в регионе.

По словам Умавова, Дагестан уже не первый год находится под особым вниманием недругов, которые готовы на все, чтобы дестабилизировать обстановку в республике, привлекая к себе нелюдей, не имеющих понятия о чести и сострадании.

«Подобные действия не имеют ничего общего с какой-либо религией, а тем более с исламом. Эти марионетки врагов нашей страны, республики и общества пытаются дестабилизировать обстановку в регионе. Но в Дагестане живут мудрые и мужественные люди, которых такими действиями не напугать», — написал глава Махачкалы.

Вооруженные мужчины напали на наряд ДПС в Махачкале в понедельник, 5 мая. Во время перестрелки погибли двое полицейских, еще двое стражей порядка, а также ставшие свидетелями нападения мужчина, женщина и девочка-подросток получили ранения.

Завладевшие табельным оружием злоумышленники угнали полицейский автомобиль и пытались скрыться с места перестрелки. Их задержали в ходе объявленного в республике плана «Перехват». Когда силовики остановили автомобиль, то боевики снова открыли огонь, но их быстро нейтрализовали.

Республиканский главк СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, угоне автомобиля и незаконном обороте оружия.