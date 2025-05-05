Нападавших было двое. МВД раскрыло подробности перестрелки в Махачкале

МВД по Дагестану заявило о гибели двух сотрудников в перестрелке в Махачкале

На наряд ДПС в Махачкале напали двое бандитов, а не четверо, как сообщалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Дагестану.

Там добавили, что обоих нападавших нейтрализовали. В перестрелке погибли двое полицейских. Еще двое стражей порядка и трое гражданских, в том числе женщина и 17-летняя девушка, получили ранения, им оказывают всю необходимую помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, угоне автомобиля и незаконном обороте оружия. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал нападавших подлецами и нелюдями, для которых нет ничего святого.

«Они готовы средь бела дня убивать женщин и детей, прикрываясь понятными только им убеждениями», — написал он.

Меликов выразил соболезнования родным и близким погибших полицейских и заверил, что жизни раненых ничто не угрожает.