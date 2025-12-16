Суд вынес приговор цыганам за стрельбу при погромах в Коркине

Ura.ru: суд отправил в колонию цыган, стрелявших в людей при погромах в Коркине

Коркинский суд Челябинской области отправил в колонию двух представителей цыганской диаспоры за стрельбу по людям во время погромов в населенном пункте Коркино. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе инстанции.

Одному из фигурантов назначили наказание в 8,5 года в колонии строгого режима, а второму — 10 лет.

Суд установил, что один из цыган увидел множество людей у своего дома и начал стрелять по ним из нарезного карабина, в общей сложности произведя три прицельных выстрела. Второй подсудимый стрелял из помпового ружья из соседнего здания. Боеприпасы никого из людей не задели. В зале суда фигуранты свою вину не признали.

Погромы в Коркине произошли в октябре 2024 года после убийства 40-летней таксистки. Женщина приехала на вызов к цыганам в частный дом, а затем ее обнаружили мертвой. Подозреваемого в расправе задержали.