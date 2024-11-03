Цыгане вернулись в Коркино и начали угрожать местным жителям

Цыгане начали массово возвращаться в свои дома в Коркине в Челябинской области, откуда массово уехали после истории с убийством таксистки. Об этом сообщил сайт mk.ru .

Журналисты опубликовали рассказы местных жителей об обстановке в регионе.

«Почти все приехали обратно. Хоромы баронов взяли под усиленную охрану, дома обычных цыган вроде нет», — рассказала женщина, живущая в Коркине.

Другой собеседник журналистов заявил, что некоторые цыгане и вовсе не уезжали, а просто затаились на некоторое время. Рядом с большими особняками находятся полицейские машины, вокруг напряженная остановка.

«Местные взволнованы, что снова может что-то начаться. Женщина рассказывала, что на днях столкнулась в [продуктовом магазине] с цыганом, который начал ей угрожать», — рассказал он.

Ранее стало известно, что правоохранители составили более 30 административных актов в отношении цыган после митингов в Коркине. Все они связаны с нарушением правил дорожного движения.

Массовые сходы в Коркине начались после убийства 40-летней таксистки. На вызов женщина приехала к цыганам в частный дом. После этого ее нашли мертвой. Подозреваемого в расправе задержали, сейчас он находится в СИЗО.