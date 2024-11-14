Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому до середины февраля

Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, которого обвиняют в растрате, на три месяца. Мужчина пробудет под стражей до 17 февраля.

Бывшему мэру инкриминируют хищение двух земельных участков общей стоимостью 3,7 миллиона рублей. Мужчина свою вину не признает.

Несколько дней назад арестовали счета Копайгородского и его жены Янины, а также компаний, связанных с экс-главой Сочи. Ходатайство подали следователи, которые занимаются делом бывшего градоначальника.

После этого супруга Копайгородского подала иск к МВД и Министерству финансов. Ее тоже задержали по делу о растрате, когда она пришла в отделение полиции на допрос, а затем отправили под домашний арест.