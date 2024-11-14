Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому до середины февраля

После этого супруга Копайгородского подала иск к МВД и Министерству финансов. Ее тоже задержали по делу о растрате, когда она пришла в отделение полиции на допрос, а затем отправили под домашний арест.
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