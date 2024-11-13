Жена бывшего мэра Сочи подала иск к МВД и Минфину

Янина Копайгородская подала иск к МВД и Министерству финансов. Об этом РЕН ТВ сообщила адвокат супруги бывшего мэра Сочи Елизавета Меткина.

Она заявила, что следствие просило суд арестовать средства Копайгородской, назвав их «украденными экс-мэром Сочи активами», хотя на самом деле это были залоги банков по выданным кредитам.

В августе текущего года Копайгородская получила от банка 98 миллионов кредитных рублей, которые оставались на ее счету вплоть до начала следствия против ее супруга. Тогда женщина подала заявление о досрочном погашении кредита, но следствие добилось ареста полученных средств на счете. Меткина отметила, что по кредиту начали начислять проценты по займу — 90 тысяч рублей в сутки.

«Иск подан к МВД и Минфину, чтобы они заплатили за следователя эти проценты по кредиту», — заявила адвокат.

Ранее жену бывшего градоначальника Сочи Копайгородского задержали по делу о растрате. Женщина уточнила, что изначально она прибыла на допрос в качестве свидетеля по вышеупомянутому делу.