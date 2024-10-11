Счета экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены подпали под арест

Мещанский суд арестовал счета экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены

Принадлежащие бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его супруге, а также связанным с бывшим главой города компаниям счета подпали под арест. Такое решение принял Мещанский суд Москвы, рассматривающий уголовное дело экс-градоначальника, сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

Ходатайство об аресте денежных средств подали следователи, занимающиеся делом Копайгородского.

«Удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на денежные средства, расположенные на счетах, принадлежащих Копайгородскому Алексею Сергеевичу, его супруге», — указали в инстанции.

Бывшего мэра Сочи задержали в Луганске в конце сентября в рамках возбужденного уголовного дела о присвоении или растрате.

Представляющие его интересы адвокаты заявили, что обвинение посчитало присвоением передачу двух участков городской земли организации «Дети Донбасса».

В ходе избрания меры пресечения Копайгородский попросил суд отправить его в зону проведения специальной военной операции. Но вместо этого бывший мэр оказался в СИЗО. Адвокаты подали апелляцию для обжалования этого решения.