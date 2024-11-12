Жену экс-мэра Сочи Копайгородского задержали по делу о растрате

Правоохранители задержали супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину по делу о растрате. Об этом РИА «Новости» сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.

Она уточнила, что Копайгородскую задержали, когда ты пришла в отделение МВД на допрос в качестве свидетеля по делу ее мужа. Ей предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата».

«Она задержана до рассмотрения вопроса о мере пресечения», — дополнила адвокат.

Столичный суд арестовал Копайгородского 25 сентября. Ему предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата». Бывшему мэру Сочи вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.

Ранее Копайгородскому отказали в отправке в зону специальной военной операции. Подсудимый находится в следственном изоляторе.

Накануне принадлежащие Алексею и Янине Копайгородским, а также связанным с бывшим главой Сочи компаниям счета подпали под арест. Ходатайство об их аресте подали следователи, занимающиеся делом бывшего градоначальника.

