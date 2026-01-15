Суд по делу пасынка Намина пройдет в закрытом режиме

Суд в закрытом режиме огласит показания свидетелей по делу пасынка Стаса Намина. Молодого человека обвинили в убийстве своей бабушки и сводного брата. Видео из зала суда оказалось в распоряжении 360.ru.

Адвокат Романа Ткаченко попросил допрашивать свидетелей без прессы, чтобы не раскрывать личные семейные тайны.

В конце декабря Мособлсуд постановил продлить заключение под стражей пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Ткаченко.

По версии следствия, в 2023 году он зарезал пенсионерку и ее 30-летнего внука в частном доме в истринской деревне Крюково. На допросе Ткаченко признался, что убил бабушку после ссоры, дождавшись, когда та заснет.

После расправы он позвонил брату, велел приехать и тоже убил. Мужчина сам обратился в полицию и рассказал о преступлении. Ему предъявили обвинение в убийстве двух человек, заведомо находившихся в беспомощном состоянии. Ткаченко грозит пожизненное лишение свободы.