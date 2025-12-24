Суд продлил арест обвиняемому в убийстве пасынку рок-музыканта Намина

Мособлсуд постановил продлить заключение под стражей пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Ткаченко, который обвиняется в убийстве брата и бабушки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Арест фигуранту уголовного дела продлили до апреля.

«Продлить обвиняемому Ткаченко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 1 апреля 2026 года», — отметили в суде.

По версии следствия, Ткаченко в 2023 году зарезал пенсионерку и ее 30-летнего внука в частном доме в деревне Крюково Истринского района. На допросе он признался, что убил бабушку после ссоры, дождавшись, когда она заснет.

После расправы он связался с братом, сказал ему приехать и тоже убил. Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве двух лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии.