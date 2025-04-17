Жестокая расправа с братом и бабушкой. Пасынок рок-музыканта Намина предстал перед судом
Московский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела Романа Ткаченко, пасынка известного рок-музыканта Стаса Намина. Мужчине предъявили обвинение в жестоком убийстве брата и бабушки в 2023 году.
Расправа над родственниками
В октябре 2023 года в загородном доме под Истрой в деревне Крюково нашли тела родственников музыканта: его тещи Прасковьи Ткаченко и родного сына Артема Микояна. Пасынок Намина по жене — Роман Микоян, который после ареста сменил фамилию на Ткаченко — убил брата и бабушку.
Мужчина поругался с 84-летней пенсионеркой и, дождавшись, пока она уснет, зарезал ее.
«У нас произошла небольшая ссора-перепалка. Я замахнулся и нанес удар по голове. Этот нож выглядит как обычный нож. Единственное, его ручка будто оленья. Примерно два-три [удара нанес]», — рассказал Ткаченко.
Затем он позвонил брату и попросил его приехать. Когда Артем Микоян прибыл на место происшествия, у Романа произошел конфликт и с ним. Тогда он нанес родственнику около 11 ножевых ударов. Раны оказались смертельными. Пасынок Намина объяснил мотив.
«Я был шокирован, потому что я хотел ему (брату Артему Микояну — прим. ред.) рассказать, что я сделал. Мы прошли сюда, он захотел зайти в дом. Я сказал: „Давай сначала покурим“. Я выхватил нож и нанес удар вот так», — отметил Роман.
После случившегося Намин отрекся от пасынка.
Ткаченко признал вину в суде
В начале апреля 2025 года утвердили обвинительное заключение в отношении Ткаченко. Ему вменили двойное убийство, причем одна из жертв находилась в беспомощном состоянии.
«Собранные следствием доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий.
Заседание суда началось 17 апреля, сообщило РИА «Новости». Ткаченко грозит пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения представила доказательства по делу.
В суде пасынок Намина признался в содеянном, но не согласился с квалификацией. С чем именно, он не уточнил.