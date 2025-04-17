Жестокая расправа с братом и бабушкой. Пасынок рок-музыканта Намина предстал перед судом

Московский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела Романа Ткаченко, пасынка известного рок-музыканта Стаса Намина. Мужчине предъявили обвинение в жестоком убийстве брата и бабушки в 2023 году.

Расправа над родственниками

В октябре 2023 года в загородном доме под Истрой в деревне Крюково нашли тела родственников музыканта: его тещи Прасковьи Ткаченко и родного сына Артема Микояна. Пасынок Намина по жене — Роман Микоян, который после ареста сменил фамилию на Ткаченко — убил брата и бабушку.

Мужчина поругался с 84-летней пенсионеркой и, дождавшись, пока она уснет, зарезал ее.

«У нас произошла небольшая ссора-перепалка. Я замахнулся и нанес удар по голове. Этот нож выглядит как обычный нож. Единственное, его ручка будто оленья. Примерно два-три [удара нанес]», — рассказал Ткаченко.

Затем он позвонил брату и попросил его приехать. Когда Артем Микоян прибыл на место происшествия, у Романа произошел конфликт и с ним. Тогда он нанес родственнику около 11 ножевых ударов. Раны оказались смертельными. Пасынок Намина объяснил мотив.

«Я был шокирован, потому что я хотел ему (брату Артему Микояну — прим. ред.) рассказать, что я сделал. Мы прошли сюда, он захотел зайти в дом. Я сказал: „Давай сначала покурим“. Я выхватил нож и нанес удар вот так», — отметил Роман.

После случившегося Намин отрекся от пасынка.