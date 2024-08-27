Суд оставил участницу махинации с квартирой Долиной под арестом

Мосгорсуд оставил в СИЗО подозреваемую в мошенничестве с квартирой Долиной

Московский городской суд признал законным арест Анжелы Цырульниковой, которую задержали по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее Цырульникова просила освободить её из-под стражи и изменить меру пресечения на домашний арест. Но суд отклонил апелляционную жалобу.

Подозреваемую арестовали 13 августа. Ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, она выполняла роль курьера. Именно ей артистка передала крупную сумму наличными. Сама Цырульникова утверждает, что тоже стала жертвой преступников.

Телефонные аферисты, который представились сотрудниками правоохранительных органов, звонили Долиной с апреля по июль. Они внушили актрисе, что она участвует в операции спецслужб. А затем заставили продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках и перевести деньги на якобы безопасные счета. Ущерб составил более 200 миллионов рублей.