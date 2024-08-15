Появилось видео допроса арестованной по делу Долиной женщины-курьера

Подозреваемая по делу о мошенничестве против певицы Ларисы Долиной женщина-курьер в ходе допроса заявила, что сама стала жертвой мошенников. По ее словам, на протяжении некоторого времени ей звонили «следователи» и «сотрудники ФСБ». Видео с показаниями опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемая пояснила, что звонившие ей «сотрудники силовых структур» предупредили, что нашли о женщине нехорошие сведения. Чтобы получить защиту, ей необходимо сотрудничать.

«Они очень многое про меня знали, даже что-то о моих детях. Подозрения, что это мошенники, у меня не было», — пояснила она.

Допрошенная добавила, что за несколько дней до дня рождения в ходе очередного звонка «силовики» завели разговор о ее увлечениях, а после объявили, что подготовили для нее сюрприз в виде встречи с известным человеком, и нужно забрать у нее какую-то сумку, которая важна для расследования.

«Я приехала. Это была Лариса Долина. Мы поздоровались, она дала мне большой пакет и проследовала в машину», — пояснила женщина.

Она добавила, что после этого ей позвонили и сказали, будто у артистки финансовые сложности и полученные деньги нужно перевести в криптовалюту, и дали адрес офиса. Женщина пояснила, что прямо при ней создали виртуальный кошелек, а полученные купюры обменяли на виртуальные монеты. После этого с ее кошелька все средства перевели на другой счет.

По данным прокуратуры, речь идет о сумме более чем 200 миллионов рублей, которые Долина получила от продажи пятикомнатной квартиры в московском районе Хамовники. На сделку артистка решилась также под воздействием мошенников и отдала деньги женщине-курьеру. Суд наложил арест на жилое помещение и отправил подозреваемую в сотрудничестве со злоумышленниками женщину-курьера под арест.