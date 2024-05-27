Суд оставил предполагаемого бизнесмена-взяткодателя Фомина в СИЗО
Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта Фомина по делу экс-замминистра обороны
Мосгорсуд признал законным арест соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина по делу о взятках, связанному с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Еще один фигурант по делу уже бывшего заместителя министра обороны РФ остается в СИЗО», — указано в публикации.
Апелляционная инстанция оставила постановление об аресте Александра Фомина без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Арестованный по делу замминистра обороны России Тимура Иванова фигурант имел связи с руководством предприятий Минобороны России. Фомину вменяют дачу взятки в размере около одного миллиарда рублей Иванову.
По предварительной версии, замминистра обороны покровительствовал подрядчикам ведомства. Взамен ему делали бесплатный ремонт.
Ранее суд принял решение об аресте по уголовному делу о растрате экс-подчиненного замминистра обороны Антона Филатова. Также под следствие подпал предприниматель Сергей Бородин.