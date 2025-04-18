Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары Тархова его внучку

Суд отказал в ходатайстве защиты обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары и его жены об изменении меры пресечения на домашний арест. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Постановление Самарского районного суда Самары от 31 марта 2025 года о продлении срока содержания под стражей оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — объявили решение в Самарском областном суде.

Адвокат Тарховой заявил, что меру пресечения необходимо изменить потому, что у Екатерины есть несовершеннолетний ребенок и она не нарушала правила нахождения в СИЗО.

По решению суда, обвиняемая арестована до 2 июня 2025 года.

О гибели бывшего градоначальника и его супруги стало известно в начале февраля. Вину в их смерти в конце того же месяца признала внучка Тарховых. Она убила бабушку и дедушку, расчленила трупы и выбросила их. Найти останки криминалисты так и не смогли. Единственное, что обнаружили правоохранители — биоматериалы в квартире бывшего мэра.

По версии следствия, Екатерина Тархова расправилась с родственниками из-за получения материальной выгоды. Во время заседания суда женщина опровергла эту информацию и сказала, что сожалеет о содеянном, а на преступление решилась из-за «сомнительных» людей в окружении.