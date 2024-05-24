Суд оставил генерала Петрова в СИЗО

Суд отказал в переводе экс-командующего 58-й армией Петрова под домашний арест

Фото: РИА «Новости»

Обвиняемый по делу о мошенничестве бывший командующий 58‑й армией Иван Попов останется в следственном изоляторе на время следствия. Решение принял Второй Западный окружной военный суд при рассмотрении ходатайства СК об изменении меры пресечения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

В ходе вынесения вердикта судья объявил, что не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда, который арестовал высокопоставленного офицера.

Заседание по требованию прокуратуры провели в закрытом режиме, так как в ходе слушаний озвучивали сведения, содержащие государственную тайну.

По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлических изделий, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонных сооружений на линии соприкосновения.

Власти региона планировали передать изделия в качестве гуманитарной помощи. По оценке криминалистов, общая стоимость украденного составила более 130 миллионов рублей.

Представляющий интересы генерала Ивана Попова адвокат Сергей Буйновский заявил, что его подзащитный отказался от признания вины.

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