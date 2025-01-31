Четырех пособников Анохина арестовали

Полицейские и адвокат, задержанные по делу о взятке от бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, проведут в изоляторе около двух месяцев. Суд избрал предполагаемым сообщникам меру пресечения, сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Следствие добилось заключения под стражу замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы, начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному административному округу Москвы, бывшего полицейского и адвоката.

Уголовное дело возбудили по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал подозреваемых до 29 марта.

Кадры из зала суда показала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Меру пресечения избрал Тверской райсуд.

Сумма взятки достигла 60 миллионов рублей. Анохин сознался, что через нескольких посредников передал деньги в расчете на то, что материалы о хищениях на одном из его предыдущих мест работы не попадут в следственные органы.

После скандала «Фонбет» потребовал от бывшего топ-менеджера компенсацию за испорченную репутацию.