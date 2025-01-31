Суд арестовал московского полицейского по делу экс-гендиректора «Фонбета»

Суд арестовал на два месяца замначальника управления внутренних дел по Восточному административному округу Москвы Сергея Бивола по делу о посредничестве во взятке экс-гендиректору букмекерской конторы «Фонбет» Сергею Анохину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сторона защиты ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, говоря о безупречной службе офицера, сотрудничестве со следствием и несовершеннолетних детях. Суд отклонил эти доводы, сославшись на то, что Бивол обладает широкими связями в правоохранительных органах.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что по делу Анохина задержали еще трех посредников, в том числе действующего и бывшего полицейских, а также адвоката.

О задержании в Москве бывшего главы «Фонбета» и экс-вице-президента Российского футбольного союза стало известно 29 января. По данным следствия, он передал взятку в 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов.