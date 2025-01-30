«Фонбет» решил через суд защитить подмоченную арестом Анохина репутацию

Бывшего гендиректора «Фонбет» Сергея Анохина арестовали по делу о даче взятки. Букмекерская компания оценила ущерб своей репутации в 100 миллионов рублей и подала иск в Арбитражный суд Москвы, сообщил РЕН ТВ .

«Компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», — заявила пресс-служба.

Букмекеры заявили, что действия бывшего топ-менеджера противоречили ценностям компании и дискредитировали ее. Платформа для ставок решила защитить свою репутацию и 30 января, в день ареста Анохина, подала иск на 100 миллионов рублей.

Тверской суд Москвы отправил бизнесмена под стражу до 29 марта. Правоохранители задержали его 29 января при передаче взятки на сумму 60 миллионов рублей за то, чтобы материалы о бюджетных хищениях не попали в Следком. Анохин признал вину. На избрании меры пресечения он заявил, что все еще возглавляет «Фонбет».