По делу экс-главы «Фонбета» задержали еще трех посредников, включая полицейских

В рамках расследования уголовного дела о даче взятки бывшим гендиректором «Фонбета» Сергеем Анохиным правоохранители задержали еще трех посредников, среди них есть действующий и бывший полицейские, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что часть денег Анохина предназначалась «борцам с коррупцией» в московском главке МВД.

Среди задержанных — один из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, бывший сотрудник полиции и адвокат.

«Следствие установило еще один эпизод их совместной коррупционной деятельности, всем троим предъявили обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере», — уточнили в СК.

Анохин, как полагают правоохранители, через цепочку посредников передал 60 миллионов рублей, не желая предоставлять силовикам результаты оперативно-розыскной деятельности, связанные с хищением бюджетных средств на его прошлом месте работы.

Следователи провели обыски, допросы и выемку документов, двух новых фигурантов уже арестовали. В пятницу СК отправит в Тверской суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении четверых обвиняемых.

Днем ранее суд арестовал главу «Фонбета» Сергея Анохина по обвинению во взятке.