Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве

В Москве началось слушание по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. Суд арестовал первого фигуранта, сообщило РИА «Новости».
Вечером 19 сентября у здания Басманного суда собрались журналисты и правоохранители. На месте дежурили сотрудники ОМОН — по предварительной информации, туда могут привезти супруга основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислава. Ранее стало известно, что ему предъявили обвинения по ряду уголовных статей, среди которых — «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Днем 18 сентября Владислав Бакальчук в сопровождении вооруженных людей попытался ворваться в здание маркетплейса в центре Москвы. Возникла потасовка, прозвучали выстрелы, погибли два охранника Wildberries. Татьяна Бакальчук обратилась к супругу и заявила, что он довел ситуацию до абсурда.
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