Суд арестовал обвиняемого в зверском убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде

СК: в Подмосковье арестовали вероятного убийцу работницы трапезной храма

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Мужчину, который признался в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, заключили под стражу до 30 июля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Подозреваемый рассказал на допросе, что это он зарезал женщину в храме Петра и Павла, но не смог объяснить причину своего поступка. Следствие назначит задержанному психолого-психиатрическую экспертизу.

Убийство произошло утром 30 мая. Работницу трапезной 13 раз ударили ножом.

Источник 360.ru рассказал, что задержанный по подозрению в убийстве мужчина является уроженцем Харькова. Он отучился в техникуме медицинского оборудования и являлся кандидатом в мастера спорта по шахматам.

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