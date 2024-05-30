Появилось фото предполагаемого убийцы работницы храма в Сергиевом Посаде

Полиция подозревает, что работницу трапезной храма в Сергиевом посаде убил уроженец Харькова 1973 года рождения. Фотография возможного преступника появилась в распоряжении 360.ru.

По данным источника, мужчина являлся кандидатом в мастера спорта по шахматам, получил среднее-специальное образование в техникуме медицинского оборудования в Харькове. Из особых примет — рост 177 сантиметров, стройное телосложение, черные волосы и карие глаза. Кроме того, у мужчины были шрамы, рассказал источник.

Утром 30 мая житель Подмосковья зарезал работницу трапезной в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде. Преступник около 13 раз ударил женщину ножом. В Следственном комитете возбудили уголовное дел по статье об убийстве.

В пресс-службе ведомства отметили, что полиция уже задержала предполагаемого преступника. Следователи выясняют мотивы и обстоятельства зверского убийства.