Неизвестный жестоко убил работницу трапезной храма в Сергиевом Посаде

Житель Подмосковья изрезал ножом работницу трапезной в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде утром 30 мая. Злоумышленник нанес своей жертве 13 ран, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Женщина от полученных травм скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, устанавливаются мотивы», — сообщили в Следкоме.
Ранее житель Подмосковья переехал возлюбленную из-за ее желания расстаться. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водителю предъявили обвинение в убийстве, мужчину взяли под стражу. У пары было двое детей, у одного из них были проблемы с сердцем.