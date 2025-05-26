Суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу у вокзала в Россоши

В Воронежской области под стражу заключили стрелявшего в людей у вокзала в Россоши мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«По ходатайству органов следствия заключен под стражу подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц в городе Россоши», — заявили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении 38-летнего ранее судимого местного жителя возбудили по статьям о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, а также покушении на убийство двух и более лиц. Мужчина признал свою вину и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Стрельба произошла на прошлой неделе. Житель города Россоши открыл огонь по прохожим у вокзала и ранил местного жителя, после чего скрылся с места преступления. Полицейские задержали стрелка и передали сотрудникам следственных органов.