Суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу у вокзала в Россоши

В Воронежской области под стражу заключили стрелявшего в людей у вокзала в Россоши мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
«По ходатайству органов следствия заключен под стражу подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц в городе Россоши», — заявили в ведомстве.
Уголовное дело в отношении 38-летнего ранее судимого местного жителя возбудили по статьям о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, а также покушении на убийство двух и более лиц. Мужчина признал свою вину и заявил, что готов сотрудничать со следствием.
Стрельба произошла на прошлой неделе. Житель города Россоши открыл огонь по прохожим у вокзала и ранил местного жителя, после чего скрылся с места преступления. Полицейские задержали стрелка и передали сотрудникам следственных органов.
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