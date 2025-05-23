Неизвестный открыл стрельбу на вокзале под Воронежем

Неизвестный устроил стрельбу на вокзале в городе Россоши в Воронежской области. Он ранил нескольких человек и скрылся, сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, незнакомец в черном начал стрелять по людям около 17:00. Сначала мужчина стоял у входа в магазин, затем неожиданно достал пистолет.

В результате один человек получил ранение в грудь, его доставили в реанимацию. Также в больницу попали еще два пострадавших.

Сейчас правоохранители разыскивают стрелка. В Россоши ввели план «Перехват». Мотивы преступления устанавливаются.

Ранее житель Подольска напал на сидевшую на детской площадке компанию с оружием. Мужчина разозлился из-за шума, который устроили отдыхающие. В результате стрельбы погибла 37-летняя женщина.