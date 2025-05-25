Открывший стрельбу у вокзала в Россоши признал свою вину

Стрелявший в людей у вокзала в Россоши в Воронежской области признал свою вину. Видео с признанием стрелка в Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.
На кадрах мужчина заявил, что готов во всем признаться и сдать оружие.
Стрельба произошла в пятницу, стрелком оказался ранее судимый 38-летний горожанин. Он открыл огонь по прохожим у вокзала в Россоши и ранил местного жителя, а затем скрылся с места преступления. Правоохранители задержали злоумышленника и передали сотрудникам следственных органов.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки.
Стрелок неоднократно имел проблемы с законом. Он регулярно устраивал скандалы с сожительницей и выпивал.
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