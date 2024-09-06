Суд арестовал еще одну фигурантку дела о нелегальном пансионате для стариков в Казани

Суд Казани арестовал еще одну фигурантку дела о нелегальном пансионате для пожилых в поселке Щербаково. Как сообщило РИА «Новости», ее подозревают в незаконном получении недвижимости пожилой родственницы на 100 миллионов.
«Заключили под стражу до 19 октября», — рассказал собеседник агентства.
По версии следствия, летом 2023 года женщина убедила свою 76-летнюю тетю оформить документ на право распоряжения ее имуществом стоимостью 100 миллионов рублей. В это время она находилась в частном пансионате, персонал которого издевался над постояльцами.
Владельцы одного из частных домов в Казани несколько лет назад переоборудовали его под богадельню. Старики жили в полной антисанитарии, их приковывали наручниками к кровати. Следователи возбудили уголовное дело.
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