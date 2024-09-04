Нелегальную богадельню прикрыли в Казани. Спасти удалось 22 старика

Сотрудники полиции и Следственного комитета во время проверки обнаружили в Казани нелегальный Дом престарелых, в котором персонал издевался над постояльцами и содержал их в условиях антисанитарии. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По информации авторов сообщения, владельцы одного из частных домов в Казани несколько лет назад переоборудовали его под богадельню. Правоохранительные органы обратили внимание на работу нелегального Дома престарелых после жалоб родственников умершего постояльца.

«Одна из пожилых постоялиц скончалась, и наследники обнаружили, что все ее имущество уплыло в руки посторонних», — уточнил источник «112».

В ходе обыска полиция обнаружила внутри 22 пациента, некоторые из которых оказались прикованными к кроватям наручниками.

«Старики жили в полной антисанитарии. Их срочно вывезли в больницы Казани», — отметил автор публикации.

По данным Telegram-канала, полиция задержала трех сиделок, а также начала работу с одним из владельцев заведения. Следователи выяснили, что за все время работы Дома престарелых в нем умерли, как минимум, 20 человек. Один из трупов находился в одной из комнат в момент прихода силовиков, добавил источник.

Ранее аварийный дом в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за угрозы обрушения фасада, некоторых жильцов отправили на ночлег в дом престарелых.