Пациентку нелегальной богадельни в Казани обманули на 100 млн рублей

Пожилую жительницу Казани обманули более чем на 100 миллионов рублей. Пенсионерку провели, пока она находилась в частном пансионате, сообщила пресс-служба СК по Татарстану. Его персонал издевался над постояльцами.

Следствие выяснило, что летом 2023 года неизвестные убедили 76-летнюю женщину подписать доверенности на право распоряжения ее имуществом. Таким образом они завладели недвижимостью пенсионерки.

Когда сделки хотели признать недействительными через суд, злоумышленники предоставили фиктивную справку о том, что жительницу Казани осматривал врач и никаких психических расстройств у нее не выявил.

«Все это время пенсионерка находилась в частном пансионате в поселке Щербаковке города Казани, где скончалась в феврале 2024 года», — указали в СК.

Во время обыска, который провели в пансионате 3 сентября, сотрудники правоохранительных органов нашли доказательства противоправной деятельности хозяйки заведения и других лиц, в том числе многочисленные нарушения санитарных норм.

Владелицу учреждения задержали. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суд о ее аресте.

СК возбудил уголовное дело. В нем фигурируют статьи о небезопасных услугах, халатности, мошенничестве и фальсификации доказательств. В ходе расследования дадут правовую оценку действиям должностных лиц отдела полиции «Авиастроительный» УМВД России по Казани, регионального Минздрава, Роспотребнадзора и иных ведомств, в полномочия которых входил контроль за работой пансионата для престарелых.

Во время проверки, по данным Telegram-канала «112», из нелегального дома престарелых спасли более 20 пожилых людей. Их нашли прикованными к кроватям наручниками.