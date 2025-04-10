Суд арестовал экс-владельца банка «Югра» Хотина по новому делу о мошенничестве

Бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина арестовали в рамках нового уголовного дела по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Заседание об избрании меры пресечения состоялось в Мещанском районном суде. Хотина заключили под стражу на два месяца.

Накануне банкир стал подозреваемым в особо крупном мошенничестве. Подробности нового уголовного дела пока неизвестны.

Ранее в Коптевском районном суде Москвы постановили взыскать с бизнесмена 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка. До этого в доход государства обратили 27 принадлежавших банкиру объектов недвижимости, в том числе торговые центры «Филион» и «Горбушкин двор», а также Федеральная налоговая служба взыскала с него более 220 миллиардов рублей.

На данный момент экс-владелец «Югры» уже отбывает девятилетний тюремный срок по делу о растрате. Следователи установили, что он оформлял на себя и подельников фиктивные кредиты в собственном банке и не возвращал средства.