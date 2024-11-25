«Горбушкин двор» и Cherry Tower в Москве стали государственными

Мещанский районный суд Москвы национализировал 27 объектов недвижимости бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, в том числе торговые центры, офисные здания и участки земли. Об этом сообщил РБК .

Иск об обращении недвижимости площадью более 1,5 миллиона квадратных метров в собственность государства подала Федеральная служба судебных приставов. Суд удовлетворил ее требование. Национализации подлежат 27 объектов, в том числе офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице, Cherry Tower на Профсоюзной улице, Loft Ville на Павелецкой набережной, торговые центры «Филион» и «Горбушкин двор» в Багратионовском проезде.

Адвокат Павел Хлюстов заявил, что формально Хотин не является собственником этих активов, а при подаче иска нарушена подсудность — объекты находятся в разных районах города. Банк «Югра» лишился лицензии в 2017 году, затем бизнесмен стал фигурантом нескольких уголовных дел о растрате.