С бывшего владельца банка «Югра» взыщут более 14 миллиардов рублей

Коптевский районный суд Москвы постановил взыскать с бизнесмена, бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка. Об этом сообщила объединенная
пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Кроме того, Хотину придется выплатить госпошлину в размере 60 тысяч рублей.
Ранее Мещанский районный суд
обратил в доход государства 27 принадлежавших банкиру объектов недвижимости, в том числе торговые центры «Филион» и «Горбушкин двор».
Федеральная налоговая служба
взыскала с Хотина более 220 миллиардов рублей.
Бывший владелец «Югры» отбывает девятилетний тюремный срок по делу о растрате. Хотин оформлял на себя и подельников фиктивные кредиты в собственном банке и не возвращал средства.
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