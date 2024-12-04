С бывшего владельца банка «Югра» взыщут более 14 миллиардов рублей

Суд постановил взыскать с Хотина 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка

Коптевский районный суд Москвы постановил взыскать с бизнесмена, бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кроме того, Хотину придется выплатить госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

Ранее Мещанский районный суд обратил в доход государства 27 принадлежавших банкиру объектов недвижимости, в том числе торговые центры «Филион» и «Горбушкин двор».

Федеральная налоговая служба взыскала с Хотина более 220 миллиардов рублей.

Бывший владелец «Югры» отбывает девятилетний тюремный срок по делу о растрате. Хотин оформлял на себя и подельников фиктивные кредиты в собственном банке и не возвращал средства.