Более 220 миллиардов рублей взыскали с осужденного экс-владельца банка «Югра»

Суд взыскал в доход государства более 220 млрд рублей с бизнесмена Хотина

Федеральная налоговая служба добилась взыскания более 220 миллиардов рублей с осужденного по делу о крупной растрате бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы со ссылкой на вынесенное решение Замоскворецкого суда.

Иск к отбывающему девятилетний срок бывшему предпринимателю подали налоговики, которые насчитали огромную неуплату.

«Исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика в доход государства взыскано 220 426 694 279 рублей», — указали в решении суда.

Это не первое взыскание с Хотина неуплаченных налогов. В мае прошлого года Замоскворецкий суд по иску Генеральной прокуратуры взыскал с бизнесмена 192 миллиарда рублей.

По версии надзорного ведомства, подконтрольная Хотину группа компаний «Русь-Ойл» не платила налоги на добычу полезных ископаемых, НДС и уклонялась от уплаты налога на прибыль.

По решению суда, кроме денег, в доход государства передали все доли уставных капиталов организаций, входящих в «Русь-Ойл».

Приговор в девять лет и шесть месяцев колонии Хотину вынесли в марте этого года. Суд признал его виновным с хищении средств через невозвратные кредиты, которые бизнесмен оформлял в подконтрольном ему банке.