Суд арестовал 14 гектаров земли экс-замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы наложил арест на земельные участки общей площадью около 14 гектаров, которые принадлежат экс-замминистру обороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Следствием наложен арест на имущество, зарегистрированное на следующих юридических и физических лиц: <…> земельный участок <…> площадью 82 000+/-200 квадратных метров», — говорится в документах дела.

В материалах суда указали еще десять других земельных участков площадью от 944 до 16,7 тысячи квадратных метров.

Тимура Иванова арестовали по делу о получении взяток в особо крупном размере в апреле. По версии следствия, он оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны в заключении контрактов, а взамен получал бесплатные работы на своих объектах.

Фигурантами этого уголовного дела стали предприниматель Сергей Бородин и глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Суд по делу Иванова арестовал катер марки Aluma Storm модели 577 и 23 машины.

Позднее в отношении экс-замминистра возбудили второе уголовное дело — о хищении более трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц».