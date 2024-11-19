Арестованный экс-замминистра обороны Иванов предстанет перед судом за растрату

Расследование уголовного дела о растрате и хищении денег из банка «Интеркоммерц» против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова завершилось. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представляющий интересы арестованного за взятки фигуранта адвокат Тимур Мусаев.

Он напомнил, что речь идет о событиях 2015 года, когда из банка «Интеркоммерц» незаконно вывели 3,2 миллиарда рублей, а также обнаружили растрату более 200 миллионов рублей при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.

«Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели», — заявил Мусаев.

Обвинение по этому уголовному делу бывшему заместителю министра обороны предъявили уже после ареста за получение взяток в особо крупном размере. Своей вины Иванов не признал.

Еще одним фигурантом дела о растрате на паромах стал глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов, находящийся под арестом с конца апреля этого года.

Тимура Иванова арестовали по делу о получении взяток в особо крупном размере в апреле. По версии следствия, он оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны в заключении контрактов, а взамен получал бесплатные работы на своих объектах. Фигурантами этого уголовного дела стали предприниматель Сергей Бородин и глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.