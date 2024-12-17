По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали катер и 23 автомобиля

Басманный суд Москвы арестовал катер и 23 автомобиля по делу заместителя министра обороны Тимура Иванова о коррупции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«На основании постановлений Басманного районного суда следствием наложен арест на маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577», — указали в документах.

Кроме того, под арест подпали и 10 мотоциклов, принадлежащих Иванову. Среди арестованных автомобилей — Bentley Continental, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G63 AMG и многие другие.

Ранее следователи сообщили, что бывший замминистра пытался скрыть свое участие в коррупционных схемах и для этого переоформлял имущество на родителей, бывшую и нынешнюю жен.

Иванова обвиняют в создании преступной группы, крупных растратах и легализации денег банка «Интеркоммерц».