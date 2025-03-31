Стрельбу в Мурманске устроил сотрудник отряда аварийно-спасательных работ

Mash: во время стрельбы в Мурманске пострадали двое

Стрельбу в Мурманске накануне вечером устроил сотрудник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Мужчина по имени Владислав З. начал стрелять из двух ружей по полицейским автомобилям на улице, а затем забаррикадировался на крыше.

«Есть двое пострадавших: один мужчина порезался разбитым стеклом, у женщины поднялось давление», — отметил источник канала.

Как сообщили в СК, мужчина, открывший стрельбу в Мурманске, оказался 44-летним местным жителем. ОМОН обезвредили стрелявшего, следователи возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее перестрелка произошла во дворе жилого комплекса «Ольгино парк» в Железнодорожном. Несколько человек утром поджидали мужчину у подъезда многоквартирного дома. Когда он вышел на улицу, неизвестный открыл огонь.