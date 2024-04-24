За что задержан замминистра обороны Тимур Иванов и что о нем известно | 360°

Власть 24 апреля 2024, 17:22 Особо крупный размер. Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова Global Look Press

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Крупное дело о подозрении в коррупции набирает обороты: Басманный районный суд поместил под стражу заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Самые последние подробности — в материале 360.ru.

Замминистра обороны Тимур Иванов задержан: что известно к этому часу

Замглавы министерства обороны Тимура Иванова задержали, по информации Следственного комитета, еще вечером 23 апреля. Причиной стали подозрения в получении взятки в особо крупном размере (то есть как минимум миллион рублей).

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Реальная сумма ущерба по делу пока не разглашается. Защита Иванова заявила, что замминистра обороны обвиняют в оказании помощи компаниям, «безвозмездно выполнявшим для него строительно-ремонтные работы».

Как сообщили журналисты Lenta.ru, ФСБ собирало материалы на Иванова примерно пять лет — его подозревают в получении «откатов». По меньшей мере один из эпизодов обвинения связан со строительством «мозгового центра» российских вооруженных сил — Национального центра управления обороной (НЦУО).

НЦУО — единый координационный центр ВС России, подчиняющийся Генштабу и выполняющий основные задачи боевого дежурства (включая стратегические ядерные силы), контроля боеспособности группировок сил, информационного обеспечения, а также контроля полетов сил военной авиации и операций Военно-морского флота РФ. Он начал работать в 2014 году.

Вместе с Тимуром Ивановым под следствием оказался его друг, предприниматель Сергей Бородин. По данным «Известий», второй фигурант уже проходил по другому делу и в рамках сделки дал показания на замминистра обороны.

Следствие утверждает, что Иванов вступил в преступный сговор и получал имущественную выгоду от подрядных и субподрядных работ по линии Минобороны. Все это делали в составе организованной группы. Защита настаивает на невиновности замминистра.

Иванов категорически отрицает свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и настаивает на своей невиновности. Денис Балуев адвокат

Басманный районный суд Москвы постановил арестовать Иванова до 23 июня 2024 года. По вменяемой ему статье максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. Следственные действия по делу замминистра обороны продолжаются.

Адвокат Денис Балуев рассказал 360.ru, что защита подаст ходатайство об изменении меры пресечения Тимура Иванова на более мягкую, например домашний арест.

Однако сейчас замминистра, как сообщил источник РИА «Новости», могут отправить в СИЗО «Лефортово» или «Кремлевский централ». Там его планируют поместить в карантинную камеру. Иванов должен будет сдать медицинские анализы, посетить психолога, затем ему подберут сокамерников, уточнило агентство.

Кто такой Тимур Иванов

Тимур Иванов родился в Москве в 1975 году, окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. По данным сайта Минобороны, до 2012 года работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, потом успел поработать заместителем председателя правительства Московской области (губернатором тогда был Сергей Шойгу), а затем стал гендиректором открытого акционерного общества «Оборонстрой».

Это предприятие создали в 2008 году по указу Дмитрия Медведева (на тот момент президента), оно отвечает за строительство и использование оборонных объектов, внедрение новых технологий и разработок в этой области. Работа ведется по заказу Минобороны и других заказчиков, в том числе иностранных.

«Оборонстрой» при Иванове занимался строительством Севастопольского президентского кадетского училища.

Тимур Иванов (в центре) на церемонии закладки камня будущего онкологического центра в Туле, 2021 год / Global Look Press

В 2016 году Иванова назначили на должность заместителя министра обороны, он имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации первого класса, высший классный чин гражданской службы в стране.

Журнал Forbes в 2019 году назвал Тимура Иванова одним из самых богатых отечественных силовиков: семейный доход за 2018 год оценили почти в 137 миллионов рублей.

В разные годы его награждали орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

За что отвечал заместитель министра Иванов

В обязанности Иванова входила организация управления имуществом, расквартирования войск, соцобеспечения вооруженных сил (жилье и медицина), капитального ремонта военных объектов. Так, под его контролем шло срочное строительство 16 медицинских центров для лечения больных COVID-19.

Telegram-канал Mash сообщил, что строительство госпиталей для ветеранов войн в Центральном федеральном округе, в частности в Белгороде и Курске, которое курировал арестованный замминистра, заморозили. На сколько — неизвестно.

По словам источника СМИ, в Белгороде работы остановили из-за «путаницы в финансах». Стоимость проекта — 4,5 миллиарда рублей, утверждают журналисты. Больницы в Курске и Брянске, возведение которых стартовало в 2023 году, тоже до сих пор не готовы.

Тимур Иванов на онлайн-совещании с президентом России Владимиром Путиным по поводу возведения медицинских центров для больных COVID-19 / Global Look Press

Реакция властей на задержание замминистра обороны Иванова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру доложили об аресте Тимура Иванова. Представитель Кремля также добавил, что сообщения об обвинениях замминистра обороны в государственной измене — спекуляция.

«Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более будет следствие. И здесь какие-то, знаете, вот эти все рассуждения — это не что иное, как спекуляция вокруг этого дела», — констатировал Песков.